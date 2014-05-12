Перевод текста с англ на русский

Требуется автор для написания сео-статей на английском на тему "шоппинг & медицинский туризм". Требования к кандидатам: - Знания английского языка на высоком уровне - Ответственность и добровестность - Быть на связи, не пропадать, согласившись выполнить задание, или ставить ...
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Доброго времени суток.
Требуется перевод текста с английского на русский по истории философии.
Объем 8 страниц.
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