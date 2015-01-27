Редактура/корректура, копирайтинг/рерайтинг, переводы (с английского и японского).
Основные темы: поступление в российские вузы, изучение английского языка, новости медицины. Тематика переводов - любая.
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
HTML
Прекрасная конкурсная работа.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать. Чёткое объяснение задачи, дружелюбное общение и быстрая оплата.
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
1 отзыв
$1.5/час
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга