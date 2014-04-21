Перевод iOS приложения с русского на китайский

ПереводыЗавершен2 заявки202 просмотра
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Необходимо перевести iOS приложение с русского на китайский.

Перевести надо фразы используемые в самом приложении и описание. в итоге 2600 символов с пробелами. и 2300 без пробелов.

Организациям, просьба не беспокоить. Ищу частное лицо на длительное сотрудничество.

В предложении пишите стоимость за 1000 символов.

iOS
10 лет назад
KuzmenkoFamily
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sysalexi
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Заказывал перевод iOS приложения. Все сделано качественно. Будем и дальше сотрудничать.
ТЗ четкое, оплата своевременная, спасибо!
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