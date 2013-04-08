Нужен переводчик-рерайтер

ПереводыЗакрыт21 заявка293 просмотра
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Нужны хорошие переводы английских статей на тему подбора персонала, рекрутинга, поиска работы.

Например:

http://www.tlnt.com/2013/05/02/10-top-tips-tools-techniques-to-attract-recruit-top-talent/

http://www.tlnt.com/2013/04/08/hiring-wisdom-top-10-ways-to-guarantee-your-best-people-will-quit/

http://www.tlnt.com/2013/11/20/looking-5-years-out-the-7-trends-that-are-transforming-todays-hr/

http://www.tlnt.com/2013/12/13/want-a-players-heres-the-one-interview-question-you-need-to-ask/

http://www.forbes.com/sites/lizryan/2014/02/21/if-you-value-talent-do-this/

http://www.ere.net/2014/02/17/the-top-20-reasons-why-recruiting-is-an-exciting-and-high-impact-job/

http://theundercoverrecruiter.com/10-secrets-getting-yourself-headhunted/

http://www.forbes.com/sites/lizryan/2014/02/23/job-hunt-like-an-executive/

Примерный объем заказов: 20-30 статей в год.

10 лет назад
ooonavigator
Сергей 
61 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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