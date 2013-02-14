Разработка фирменного стиля для риелторской фирмы

Фирменный стильЗавершен28 заявок234 просмотра
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Для молодой риэлторской фирмы требуется создать фирменный стиль (логотип, бланк, конверт, папка, визитка). Требования к работе: должно все выглядеть солидно, строго, надежно. По цветам конкретных предпочтений нет. Примерный ТЗ вышлю выбранному исполнителю. Просьба указывать сроки и цену.

11 лет назад
realty_plus
Станислав 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Savik89
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
26 отзывов(-1)
11 лет назад
$95
7 дней
Дмитрий выполнил все качественно, быстро и, самое главное, стильно! Учел все пожелания, был вежлив в общении. Предоставил несколько вариантов, быстро реагировал на поправки в ходе работы. Очень рекомендую для сотрудничества как качественного, надежного и ответственного работника!
Рад сотрудничеству со Станиславом! Работать с ним легко, приятно. Предоставил понятное и хорошо оформленное ТЗ. на сообщения реагировал быстро. С оплатой тоже никаких проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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