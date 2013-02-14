Разработка фирменного стиля для риелторской фирмы

Дмитрий выполнил все качественно, быстро и, самое главное, стильно! Учел все пожелания, был вежлив в общении. Предоставил несколько вариантов, быстро реагировал на поправки в ходе работы. Очень рекомендую для сотрудничества как качественного, надежного и ответственного работника!