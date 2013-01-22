нужен дизайн визиток, вот ссылка на логотип http://gyazo.com/5c77b0d7a251c5dc258ba8e2bc037f7e, исходники скину по запросу.Пожелания: намек, издевка, юмор, и в тоже время, чтобы всем можно было раздавать. Сайт www.growmama.ru (в ближайшее время будет выглядеть так http://gyazo.com/e82178667f6d89ad983c14952879c609)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Для компании, занимающейся производством светодиодных светильников требуется разработать фирменный стиль. Логотип, дизайн упаковки и буклетов уже имеются и по возможности их нужно просто обновить. В итоге необходимы:
1 - логотип
2 - дизайн упаковки
3 - дизайн паспорта товара и прочих буклетов
4 - дизайн сайта (информационный каталог)
Ждем предложений (желательно с указанием примерных расценок).
- Похожие заказы
- $35Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Для спортивного магазина "Территория спорта" необходимо: 1. Разработка логотипа 2. Разработка фирменного стиля 3. На базе созданного фирменного стиля разработка витринного баннера магазина Магазин специализируется на продаже профессиональной экипировки для следующих видов спорта: футбол, хоккей, фигурное катание, единоборства, фитнес, ...Завершен11 лет назад
По готовому образцу ( исходник, корел) сделать 3 визитки И еще 3 визитки по другому образцуЗавершен11 лет назад
Есть CDR файл, нужно добавить новый сотрудников. Срочно, готов оплатить двойную оплату.Фирменный стиль27 заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, доброе время суток. Собственно сабж - ищем дизайнера/группу дизайнеров для постоянного сотрудничества. Что поделаешь - нехватка кадров. Что требуется: - дизайн сайтов: сайты визитки, корпоративные сайты, интернет-магазины/каталоги товаров. - разработка логотипа и фирменного стиля, полиграфический дизайн. Что обещаем ...Фирменный стиль30 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Всем доброго времени суток! Требуется разработать сертификат о прохождении курсов по макияжу (в прикрепленных файлах есть пример). Автор курсов – Наталья Калюжная. Дизайн сертификата должен быть уникальный, стильным, запоминающимся, таким, чтобы после прохождения курсов участникам ...Завершен11 лет назад
Компания ищет подрядчика по разработке логотипов и фирменного стиля для двух брендов. Предложения рассматриваются при наличии портфолио! Ждем Ваших предложений по срокам и стоимости.Фирменный стиль39 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовый фирм стиль (папка,фирм бланк,визитка,конверт) формат Ai Требуется: просто проверить правильные ли размеры заданы,отступы, те чтобы не было нареканий в типографии Указывайте свою цену (оплата вебмани) Сделать задание нужно в течении 1-2 часа с уважением,ЕкатеринаФирменный стиль2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка фирменного стиля компьютерного магазина, логотипа, наружнной вывески, ценников, шаблоны дизайна баннеров и плакатов. Вывеска и логотип должны содержать название магазина ics.Фирменный стиль36 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Для сервисного центра по ремонту цифровой техники необходимо разработать логтип, корпоративную визитку и фирменный бланк. максимально подробно постарался все расписать в брифе. если будут вопросы - можете уточнять в скайпе svcproЗавершен11 лет назад