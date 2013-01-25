Ищем дизайнера/группу дизайнеров под ряд проектов

Фирменный стильЗакрыт30 заявок417 просмотров
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Коллеги, доброе время суток.

Собственно сабж - ищем дизайнера/группу дизайнеров для постоянного сотрудничества.

Что поделаешь - нехватка кадров.

Что требуется:

- дизайн сайтов: сайты визитки, корпоративные сайты, интернет-магазины/каталоги товаров.

- разработка логотипа и фирменного стиля, полиграфический дизайн.

Что обещаем с нашей стороны:

- адекватность менеджера (опыт работы в IT более 5-ти лет)

- своевременная оплата (без задержек, без "подождите до завтра")

- никакого поиска проектов с Вашей стороны (к нам клиенты обращаются офлайн)

- адекватные цены за работу

- долгосрочное сотрудничество (мы работаем не первый год и нам нужны люди которым можно доверять)

- отзывы, при необходимости рекомендации

- оплата налом в МСК, либо удобным для Вас образом (Киви, Яндекс, Вебмани, перевод на банковскую карту, другое)

Работа удаленная с постоянной загрузкой, требуется постоянная онлайн-связь, оперативность, качество, готовность постоянно работать с одним заказчиком.

Если предложение Вас заинтересует, будем рады ознакомиться с Вашим резюме/скиллами.

Это требуется для того чтобы давать Вам работу по Вашему профилю, а не совать всё подряд с вопросами вроде "посмотри, сможешь?" (это сбережет время Вам и нам, поверьте нашему опыту)

Хотелось бы видеть:

1. Имя

2. Контакты (скайп, ICQ, почту, телефон)

3. Имеющиеся скилы и их уровень

4. Краткое портфолио работ (те, которые Вам самим нравятся и дают понять Ваш уровень) и ориентировочная стоимость/время затраченное Вами в своё время на разработку дизайна этих проектов

5. Ориентировочные расценки (час/месяц/проект - как Вам удобнее или всё сразу)

6. Время в которое Вы обычно онлайн (в среднем, часовой пояс МСК (+4))

Можете откликнутся на проект в личном сообщении, либо ответив на проект, как вариант отписать мне на почту [email protected]

Надеемся на успешное, долгосрочное сотрудничество.

P.S. Отказал ряду людей написавших заявку в виде "+", "пишите", "сделаю". Комментариями с моей стороны это не сопровождалось, так что пишу всем сразу для экономии времени.

Интересен проект - отпишите так как просят, никаких нереальных требований я не предъявлял.

Не интересен - не пишите, ответы совсем не в той форме говорят о вашем низком качестве как профессионалов. Вы даже не можете дочитать до конца проект, о какой совместной работе может идти речь.

P.S.S. Над некоторыми предложениями пока думаем, отпишем заинтересовавшим нас людям.

11 лет назад
Varrava
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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