Ищем дизайнера/группу дизайнеров под ряд проектов

Нужно разработать стильный дизайн заднего фона для видеосьемки выступлений/семинаров (заливка ширмы). Основной фон - белый, на нем наклонными полосами (этакая заливка диагональная) расположены: логотип сайта delay-business.ru, сам адрес сайта, стильные иконки в цветах сайта (синий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Коллеги, доброе время суток.
Собственно сабж - ищем дизайнера/группу дизайнеров для постоянного сотрудничества.
Что поделаешь - нехватка кадров.
Что требуется:
- дизайн сайтов: сайты визитки, корпоративные сайты, интернет-магазины/каталоги товаров.
- разработка логотипа и фирменного стиля, полиграфический дизайн.
Что обещаем с нашей стороны:
- адекватность менеджера (опыт работы в IT более 5-ти лет)
- своевременная оплата (без задержек, без "подождите до завтра")
- никакого поиска проектов с Вашей стороны (к нам клиенты обращаются офлайн)
- адекватные цены за работу
- долгосрочное сотрудничество (мы работаем не первый год и нам нужны люди которым можно доверять)
- отзывы, при необходимости рекомендации
- оплата налом в МСК, либо удобным для Вас образом (Киви, Яндекс, Вебмани, перевод на банковскую карту, другое)
Работа удаленная с постоянной загрузкой, требуется постоянная онлайн-связь, оперативность, качество, готовность постоянно работать с одним заказчиком.
Если предложение Вас заинтересует, будем рады ознакомиться с Вашим резюме/скиллами.
Это требуется для того чтобы давать Вам работу по Вашему профилю, а не совать всё подряд с вопросами вроде "посмотри, сможешь?" (это сбережет время Вам и нам, поверьте нашему опыту)
Хотелось бы видеть:
1. Имя
2. Контакты (скайп, ICQ, почту, телефон)
3. Имеющиеся скилы и их уровень
4. Краткое портфолио работ (те, которые Вам самим нравятся и дают понять Ваш уровень) и ориентировочная стоимость/время затраченное Вами в своё время на разработку дизайна этих проектов
5. Ориентировочные расценки (час/месяц/проект - как Вам удобнее или всё сразу)
6. Время в которое Вы обычно онлайн (в среднем, часовой пояс МСК (+4))
Можете откликнутся на проект в личном сообщении, либо ответив на проект, как вариант отписать мне на почту [email protected]
Надеемся на успешное, долгосрочное сотрудничество.
P.S. Отказал ряду людей написавших заявку в виде "+", "пишите", "сделаю". Комментариями с моей стороны это не сопровождалось, так что пишу всем сразу для экономии времени.
Интересен проект - отпишите так как просят, никаких нереальных требований я не предъявлял.
Не интересен - не пишите, ответы совсем не в той форме говорят о вашем низком качестве как профессионалов. Вы даже не можете дочитать до конца проект, о какой совместной работе может идти речь.
P.S.S. Над некоторыми предложениями пока думаем, отпишем заинтересовавшим нас людям.
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