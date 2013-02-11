# 1 — $ 50

Всем доброго времени суток!

Требуется разработать сертификат о прохождении курсов по макияжу (в прикрепленных файлах есть пример). Автор курсов – Наталья Калюжная.

Дизайн сертификата должен быть уникальный, стильным, запоминающимся, таким, чтобы после прохождения курсов участникам хотелось этот сертификат поставить в рамочке на видном месте 

Можно использовать:

• Красивые макросъемки кистей или просыпанных теней (или другой косметики).

• Фотографии работ Натальи Калюжной (прикрепленные файлы). При необходимости предоставим победителю фотографии в хорошем качестве и нужном разрешении.

• Другие фото и изображения.