Разработка логотипов и фирменного стиля. 2 бренда

Нужно разработать стильный дизайн заднего фона для видеосьемки выступлений/семинаров (заливка ширмы). Основной фон - белый, на нем наклонными полосами (этакая заливка диагональная) расположены: логотип сайта delay-business.ru, сам адрес сайта, стильные иконки в цветах сайта (синий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания ищет подрядчика по разработке логотипов и фирменного стиля для двух брендов.
Предложения рассматриваются при наличии портфолио!
Ждем Ваших предложений по срокам и стоимости.
- Похожие заказы
- $30Фирменный стиль1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть готовый фирм стиль (папка,фирм бланк,визитка,конверт) формат Ai Требуется: просто проверить правильные ли размеры заданы,отступы, те чтобы не было нареканий в типографии Указывайте свою цену (оплата вебмани) Сделать задание нужно в течении 1-2 часа с уважением,ЕкатеринаФирменный стиль2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка фирменного стиля компьютерного магазина, логотипа, наружнной вывески, ценников, шаблоны дизайна баннеров и плакатов. Вывеска и логотип должны содержать название магазина ics.Фирменный стиль36 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Для сервисного центра по ремонту цифровой техники необходимо разработать логтип, корпоративную визитку и фирменный бланк. максимально подробно постарался все расписать в брифе. если будут вопросы - можете уточнять в скайпе svcproЗавершен11 лет назад
- $30
Требуется разработать дизайн страницы презентации с картой на которой расположены объекты. Срок: 1 день. Бюджет: 30$. Более подробное задание выбранному исполнителю.Завершен11 лет назад
Требуется придумать фирменный стиль, логотип, реклама на информационное окно (фото в приложении) содержание: страховка, консультации, помощь в заполнение визовых анкет, билеты на любой вид транспорта, бронь отеля, проверка документов перед подачей в консульское учреждение. ...Завершен11 лет назад
- $50
Сертификат в формате А5, под ламинацию. Обязательно логотип компании "слово и дело", он есть в приложении и обязательно полупрозрачная векторная картинка дома(одна или две) на фоне надписей. Основные надписи, которые должны быть ...Фирменный стиль28 заявокЗакрыт11 лет назад
Оптовая компания регионального масштаба, основное направление - техника - дизайн логотипа - дизайн печати юридического лица - цветовые решения - дизайн фирменных бланков - дизайн визитокЗавершен11 лет назад
Для торговой сети по продаже товаров и услуг для животных необходимо разработать дизайн торговой марки, рекламных листовок, визиток.Фирменный стиль32 заявкиЗакрыт11 лет назад