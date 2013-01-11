Разработка логотипов и фирменного стиля. 2 бренда

Фирменный стильЗакрыт39 заявок283 просмотра
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Компания ищет подрядчика по разработке логотипов и фирменного стиля для двух брендов.

Предложения рассматриваются при наличии портфолио!

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11 лет назад
GolegN
58 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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