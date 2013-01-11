Разработка логотипов и фирменного стиля. 2 бренда

Есть готовый фирм стиль (папка,фирм бланк,визитка,конверт) формат Ai Требуется: просто проверить правильные ли размеры заданы,отступы, те чтобы не было нареканий в типографии Указывайте свою цену (оплата вебмани) Сделать задание нужно в течении 1-2 часа с уважением,Екатерина