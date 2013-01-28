нужен дизайн визиток, вот ссылка на логотип http://gyazo.com/5c77b0d7a251c5dc258ba8e2bc037f7e, исходники скину по запросу.Пожелания: намек, издевка, юмор, и в тоже время, чтобы всем можно было раздавать. Сайт www.growmama.ru (в ближайшее время будет выглядеть так http://gyazo.com/e82178667f6d89ad983c14952879c609)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По готовому образцу ( исходник, корел) сделать 3 визитки
И еще 3 визитки по другому образцу
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