Визитки

Фирменный стильЗавершен23 заявки232 просмотра
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По готовому образцу ( исходник, корел) сделать 3 визитки

И еще 3 визитки по другому образцу

11 лет назад
Kotrin
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Ответственный исполнитель. Выполнила все в кратчайшие сроки, все корректировки внесены оперативно. Рекомендую.
Приятно было работать с Екатериной! Оплата вовремя! Буду рада сотрудничеству)
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