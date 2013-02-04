Нужно создать визитку для сотрудника агентства недвижимости. Знаю что должно быть изображено и в каких тонах. Визитка должна выгладить очень солидно! Жду предложений и стоимости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен качественный дизайн визитки для рекламного агентства. Есть лого.
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