Визитка

$50
Фирменный стильЗавершен25 заявок260 просмотров
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Нужен качественный дизайн визитки для рекламного агентства. Есть лого.

11 лет назад
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Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nadechka
Надежда 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
11 лет назад
$50
1 день
Остался доволен результатом. Было предложено несколько вариантов, каждый был интересен. Без проблем вносились необходимы правки. Все это было сделано очень быстро.
Отличный заказчик! Сотрудничеством очень довольна. Приятное общение, оперативная обратная связь. Оплата моментальная. Большое спасибо. Рекомендую как надежного заказчика и сама буду рада новым проектам от вас.
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