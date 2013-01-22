Разработка фирменного стиля Жилого Комплекса

Фирменный стильЗакрыт12 заявок261 просмотр
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Требуется дизайнер Спб (фри-ланс) для разработки фирменного стиля Жилого Комплекса строительной компании Спб, который ляжет в основу всей представительской продукции данного комплекса (буклеты, каталог, макеты в СМИ, промо-страницы сайта, щиты и пр.)

Основные требования к кандидату:

-ДУМАЮЩИЙ, КРЕАТИВНЫЙ, обладающий чувством вкуса, способный быстро/в срок и качественно реализовывать поставленные задачи.

-высшее образование

-Знание и опыт работы в графических пакетах (Adobe INDESIGN, Adobe PHOTOSHOP, Adobe Illustrator, CorelDraw, Power Point и др.)

-опыт работы по профилю от 1 года

-наличие портфолио, подтверждающий Ваш профессионализм

Подробное техническое задание по проекту высылаем откликнувшимся и прошедшим первичный отбор по Вашему портфолио

Необходимое условие отбора – готовность выполнить первую задачу бесплатно (небольшую и в качестве эскиза или идеи – договоримся! Готовый продукт на данном этапе нам не нужен – мы хотим понять степень Вашей креативности и гибкости). Если Вы категорически не готовы к данному условию и уверены в своих силах, то мы вас тоже ждем и услышим, Ваше портфолио должно обезоружить!

Основные требования к подходу к работе: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, работа в оговоренные сроки.

Бюджет - по договоренности

11 лет назад
Tyurina_Olga
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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