Разработка фирменного стиля Жилого Комплекса

Добрый день. Для компании, занимающейся производством светодиодных светильников требуется разработать фирменный стиль. Логотип, дизайн упаковки и буклетов уже имеются и по возможности их нужно просто обновить. В итоге необходимы: 1 - логотип 2 - дизайн упаковки 3 - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер Спб (фри-ланс) для разработки фирменного стиля Жилого Комплекса строительной компании Спб, который ляжет в основу всей представительской продукции данного комплекса (буклеты, каталог, макеты в СМИ, промо-страницы сайта, щиты и пр.)
Основные требования к кандидату:
-ДУМАЮЩИЙ, КРЕАТИВНЫЙ, обладающий чувством вкуса, способный быстро/в срок и качественно реализовывать поставленные задачи.
-высшее образование
-Знание и опыт работы в графических пакетах (Adobe INDESIGN, Adobe PHOTOSHOP, Adobe Illustrator, CorelDraw, Power Point и др.)
-опыт работы по профилю от 1 года
-наличие портфолио, подтверждающий Ваш профессионализм
Подробное техническое задание по проекту высылаем откликнувшимся и прошедшим первичный отбор по Вашему портфолио
Необходимое условие отбора – готовность выполнить первую задачу бесплатно (небольшую и в качестве эскиза или идеи – договоримся! Готовый продукт на данном этапе нам не нужен – мы хотим понять степень Вашей креативности и гибкости). Если Вы категорически не готовы к данному условию и уверены в своих силах, то мы вас тоже ждем и услышим, Ваше портфолио должно обезоружить!
Основные требования к подходу к работе: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, работа в оговоренные сроки.
Бюджет - по договоренности
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