Обработка фото. Приватно для Fluxay-ilimi

Очень понравилось работать с Дмитрием. Работает на качество, адекватно относиться к поправкам, которых было совсем не много. Буду сотрудничать с ним и дальше. Приятно, интересно, плодотворно и по хорошей цене. С его стороны тоже рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.