Обработка фото. Приватно для Fluxay-ilimi

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен10 заявок212 просмотров

Нужна качественная обработка фотографий разного качества. Объемы работ тоже разные.

13 лет назад
juliana-sh
Юля 
43 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Fluxay-ilimi
Дмитрий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Очень понравилось работать с Дмитрием. Работает на качество, адекватно относиться к поправкам, которых было совсем не много. Буду сотрудничать с ним и дальше. Приятно, интересно, плодотворно и по хорошей цене. С его стороны тоже рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.
Был рад работать с Юлией. Получил от неё понятное задание и своевременную оплату. Она сделала всё, чтобы оплатить мои услуги удобным мне способом. Спасибо, было невероятно приятно иметь дело с вами!

Заявки фрилансеров

Fluxay-ilimi
Дмитрий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад