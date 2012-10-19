Нужно заменить фотографии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок373 просмотра

Добрый день!

Есть каталог 1 изображений с ватермарками и без ватермарок в перемешку.

Также есть каталог 2 без ватермарок.

Нужно взять из каталога 2 изображения и заменить ими изображения с ватерками из каталога 1.

При этом:

1) Нужно не менять названия в каталоге 1.

2) На новые изображения нанести свои ватермарки.

Ориентировочно там работы на 20 часов, бюджет проекта 2000 руб.

13 лет назад
rustamdh
Рустам 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$60
2 дня
Хорошо выполнил свою работу. Дорожит своей репутацией и этого видно как в процеессе так и в результате.
Спасибо Рустаму, отличный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата.

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lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад