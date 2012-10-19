Нужно заменить фотографии

Добрый день!

Есть каталог 1 изображений с ватермарками и без ватермарок в перемешку.

Также есть каталог 2 без ватермарок.

Нужно взять из каталога 2 изображения и заменить ими изображения с ватерками из каталога 1.

При этом:

1) Нужно не менять названия в каталоге 1.

2) На новые изображения нанести свои ватермарки.

Ориентировочно там работы на 20 часов, бюджет проекта 2000 руб.