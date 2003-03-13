Написать/подсказать программу видео-редактор

Нужно массово накладывать текст/субтитры на видео (за раз на 100-300)

На все видео надо наложить одну и ту же надпись, которая должна быть поверх видео.

требуется - возможность указать размер, цвет текста и тп (в идеале эффекты разные с ним)

Требуется либо написать такой софт, либо подсказать нормальный рабочий которое это умеет (чтоб не накладывал разные надписи от программы только лишние)(

За подсказку хорошего софта заплачу 10 вмз (только вмЗ), цену за написание своего софта пишите в заявках.