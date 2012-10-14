Заретушировать фотографии станков

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен23 заявки312 просмотров

Приветствую всех, мне необходимо:

отретушировать фотографии станков - убрать задний фон, правильно повернуть, гдето совсем немного поработать штампом (убрать лишние объекты) .

Все фото одинаковой сложности, ровно как на примере.

Надо сделать 15 фото. Все должно быть готово к 14.10

13 лет назад
centaur
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Все сделано ровненько в срок и с идеальным качеством. Спасибо за работу, рекомендую!
Предельно ясное тз. Моментальная оплата. Спасибо, Владимир.

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RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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