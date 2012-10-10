Специалист для обработки фото на регулярной основе

Нужен человек, который будет обрабатывать фото для интернет-магазина на регулярной основе.

Для начала около 10-20 фото в неделю. Тематика - украшения, бижутерия. На первое время нужно будет работать с фото девушки-модели, на которой будут украшения.

Возможны две схемы работы:

1. Ретушь фото и вырезка фигуры модели с фото, чттобы потом можно было модель поместить на другой фон.

2. Только вырезка модели с фото, без ретуширования.

Нужны примеры ваших работ, а также стоимость 1-го обработанного фото по каждой их схем.