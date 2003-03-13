Здравствуйте, уважаемые специалисты ! Необходимо обработать фотографии дверей для интернет-магазина. А именно, сделать белый фон. Пример фотографии прикрепляю к проекту. Готов выслушать предложения. ...
Отрисовать логотип с визитки
Есть сфотканная визитка , с неё нужно срисовать логотип.
ICQ 237-584-677
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно обработать массив фото-изменить размер и разрешениеЗавершен13 лет назад
Нужен человек, который будет обрабатывать фото для интернет-магазина на регулярной основе. Для начала около 10-20 фото в неделю. Тематика - украшения, бижутерия. На первое время нужно будет работать с фото девушки-модели, на которой будут ...Обработка фотографий32 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день Требуется обработка фотографий часов. Пример обработки: 1) Убрать неровные обрезы, например https://img.skitch.com/20121009-k3i898s6cutsgnrnk2m6ji85fy.png https://img.skitch.com/20121009-eemx36272pnrsxmw8cnfc73uxy.png 2) Убрать темный фон и любой другой фон ...Обработка фотографий51 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Имеется 43 фотографии пуфиков для интернет-магазина. На 11 фотографиях изображен только пуфик. На 32 фотографиях - пуфик с человеком. Необходимо: 1) На 32 фотографиях сделать легкую ретушь лица (убрать прыщики, немного веснушки ...Завершен13 лет назад
У меня есть часть фотографий рисунков, которые нужно соединить в одну картинку+ необходимо конкретное изображение женщины с ребенком с деньгами в руках и с надписью это все на одной картинке, какой конкретно надписью ...Обработка фотографий13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Приветствую всех! Я по профессии фотограф. Работаю только с детьми. Снимаю в основном в декорациях (см. в приложении). Ищу человека, который 3-4 раза в год (июль, октябрь, январь, март) будет ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Привет! На постоянную работу, со свободным графиком требуются дизайнеры - ретущеры. Работа заключается в технической обработке фотографий. Мы приглашаем дизайнеров – ретушеров всех мастей и предлагаем свободный график работы, постоянное наличие ...Обработка фотографий67 заявокЗакрыт13 лет назад
здравствуйте надо вставить мусор в колодцы. Основная проблема - рассортировать колодцы согласно таблицам. Как - могу объяснить только по скайпу))) Можно и нужно делать около 30 фото в час. Фоток порядка 300. потом ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимы исполнители для написания отзывов (300—500 знаков) о работе интернет-магазина. По времени один отзыв не займет более 20 минут. Требования к кандидатам: • проживание на территории РФ • наличие аккаунта ...Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен13 лет назад