Обработка фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен23 заявки251 просмотр

Здравствуйте, уважаемые специалисты !

Необходимо обработать фотографии дверей для интернет-магазина.

А именно, сделать белый фон.

Пример фотографии прикрепляю к проекту.

Готов выслушать предложения.

Всего доброго !

13 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

polga
Ольга 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$3
2 дня
Ольга - превосходный специалист, все очень оперативно и качественно.
Андрей - очень порядочный заказчик! Проверка и оплата моментальные, мои рекомендации!!!

Заявки фрилансеров

polga
Ольга 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Специалист для обработки фото на регулярной основе

    Нужен человек, который будет обрабатывать фото для интернет-магазина на регулярной основе. Для начала около 10-20 фото в неделю. Тематика - украшения, бижутерия. На первое время нужно будет работать с фото девушки-модели, на которой будут ...

    Обработка фотографий32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обработка фотографий часов

    Добрый день Требуется обработка фотографий часов. Пример обработки: 1) Убрать неровные обрезы, например https://img.skitch.com/20121009-k3i898s6cutsgnrnk2m6ji85fy.png https://img.skitch.com/20121009-eemx36272pnrsxmw8cnfc73uxy.png 2) Убрать темный фон и любой другой фон ...

    Обработка фотографий51 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ретушь фотографий + отрисовка теней для товаров

    $50

    Имеется 43 фотографии пуфиков для интернет-магазина. На 11 фотографиях изображен только пуфик. На 32 фотографиях - пуфик с человеком. Необходимо: 1) На 32 фотографиях сделать легкую ретушь лица (убрать прыщики, немного веснушки ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны изображения (фото в ИМ)

    У меня есть часть фотографий рисунков, которые нужно соединить в одну картинку+ необходимо конкретное изображение женщины с ребенком с деньгами в руках и с надписью это все на одной картинке, какой конкретно надписью ...

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка идей декораций фотостудии в детсадах

    $500

    Приветствую всех! Я по профессии фотограф. Работаю только с детьми. Снимаю в основном в декорациях (см. в приложении). Ищу человека, который 3-4 раза в год (июль, октябрь, январь, март) будет ...

    Обработка фотографий4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайнеры-ретушеры

    Привет! На постоянную работу, со свободным графиком требуются дизайнеры - ретущеры. Работа заключается в технической обработке фотографий. Мы приглашаем дизайнеров – ретушеров всех мастей и предлагаем свободный график работы, постоянное наличие ...

    Обработка фотографий67 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вставить мусор

    здравствуйте надо вставить мусор в колодцы. Основная проблема - рассортировать колодцы согласно таблицам. Как - могу объяснить только по скайпу))) Можно и нужно делать около 30 фото в час. Фоток порядка 300. потом ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание отзывов о работе интернет-магазина

    $50

    Необходимы исполнители для написания отзывов (300—500 знаков) о работе интернет-магазина. По времени один отзыв не займет более 20 минут. Требования к кандидатам: • проживание на территории РФ • наличие аккаунта ...

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Обработка фотографий товаров для интернет-магазина

    Необходимо обработать фотографии товаров (сковороды, кастрюли) для размещения в интернет-магазине. Вам будет предоставлено фото с посудой. Посуду необходимо будет вырезать (чтобы был белый фон), сделать тень, отрегулировать цвета, в общем чтобы фотография ...

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад