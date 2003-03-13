Вставить землю из одного фото в другое

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт26 заявок321 просмотр

здравствуйте

необходимо вырезать землю из одних фотографий и вставлять в другие

требования к ачеству не высокие.

подробности при переписке

10 руб. фото. можно делать около 20 фото в час

спасибо

13 лет назад
zuich
Юрий 
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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