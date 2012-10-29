Обработка фото для и-магазина (одежда)

Не понравилось. Очень много переписки, указания на одни и те же ошибки, пять "окончательных" архивов. В итоге - волосы не поправлены, пришлось удалять "бонусное" белое пятно на коленке модели, оригинальное фото после "правки весит 400-600 кб при исходных 3-4 мб. Ресайз по указанному разрешению делать не умеет, все фото для и-мага огромны. Не рекомендую.