Обработка фото для и-магазина (одежда)

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Завершен33 заявки382 просмотра

Сейчас есть 14 студийных фото. Цветокоррекция, ресайз, иногда поправить силуэт.

В начале сотрудничества попрошу сделать образец работы.

В дальнейшем регулярная работа.

13 лет назад
Petrarka
Лидия 
44 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

varvarafet
Дарья 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$23
2 дня
Не понравилось. Очень много переписки, указания на одни и те же ошибки, пять "окончательных" архивов. В итоге - волосы не поправлены, пришлось удалять "бонусное" белое пятно на коленке модели, оригинальное фото после "правки весит 400-600 кб при исходных 3-4 мб. Ресайз по указанному разрешению делать не умеет, все фото для и-мага огромны. Не рекомендую.
Ну в общем-то работать можно!

Заявки фрилансеров

varvarafet
Дарья 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад