Обработать десятки фотографий

Добрый день!

Задача следующая, я даю отфотканные предметы на белом фоне, но фото не профессиональное. Нужно вырезать объект и всё.

В приложенном файле 2 примера такой фотографии для теста. От вас хотелось бы услышать цену за одно фото и выполнение теста?