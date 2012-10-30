Обработать десятки фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен59 заявок597 просмотров

Добрый день!

Задача следующая, я даю отфотканные предметы на белом фоне, но фото не профессиональное. Нужно вырезать объект и всё.

В приложенном файле 2 примера такой фотографии для теста. От вас хотелось бы услышать цену за одно фото и выполнение теста?

13 лет назад
dedovdm
41 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Tolik4umak
Анатолий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Заказывал обработку фото. Всё сделал как на примере. А главное успел в обозначенные сроки без задержки! Очень доволен, буду заказывать еще
Приятный заказчик, четко ставит задачу, Своевременная оплата работы. Буду рад продолжению сотрудничества !!!

Заявки фрилансеров

Tolik4umak
Анатолий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад