здравствуйте необходимо вырезать землю из одних фотографий и вставлять в другие требования к ачеству не высокие. подробности при переписке 10 руб. фото. можно делать около 20 фото в час спасибо
Доработка фотографий в фотошопе
Необходимо доработать 3 изображения в фотошопе заменив на них текст. 10 у.е.
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