Доработка фотографий в фотошопе

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен27 заявок322 просмотра

Необходимо доработать 3 изображения в фотошопе заменив на них текст. 10 у.е.

13 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно провел необходимую работу. Буду сотрудничать и в дальнейшем.
Все хорошо мой +

Заявки фрилансеров

Alexiz
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад