Убрать фон у фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен57 заявок719 просмотров

Здравствуйте уважаемые дизайнеры!

В наличии 346 фотографий. Примеры в аттаче. Необходимо убрать фон (сделать белым). На выходе обычный jpg с размером 800px по большей стороне. Фото для сайта (72dpi?)

Хотелось бы узнать стоимость такого рода работы. Предоплата.

13 лет назад
nice-client
Иван 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$60
3 дня
Сработались на отлично. Усердный человек, нужно было обработать больше 300 фотографий за короткий срок. Спасибо за работу!
Спасибо Ивану за терпение. Оплата не заставила себя ждать. Nice client!

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад