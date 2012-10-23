nice-client

Здравствуйте! Есть два действующих магазина на OpenCart. Абсолютно идентичны по структуре, разные по дизайну. Задача следующая: В товарах должен присутствовать дополнительный блок, в котором через админку можно было бы добавлять дополнительные данные. Пример, есть препарат, ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! В наличии готовые psd. Необходимо сверстать и натянуть на один из популярных движков. Простой корпоративный сайт с каталогом продукции. Ваши предложения по стоимости и срокам.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Привет дизайнеры, всех с праздниками!) Задача несложная. Есть "логотип". Кубик с пиктограммой. Этот самый кубик мы оставляем, а вот домик нужно подкорректировать. Придать солидности чтоли, сейчас он несерьезный.. детский. Возможно вообще его переделать, можно попробовать ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. В прикрепленном файле ТЗ. Ваша цена за работу и ориентировочные сроки.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! По причине катастрофической нехватки времени, нам необходима ваша помощь. В наличии готовые PSD макеты двух интернет-магазинов. Сразу оговорюсь: скорей всего я отдам каждый проект разным фрилансерам, т.к. это сэкономит время. Один будет работать ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Хотелось бы узнать стоимость и сроки (все приблизительно) подобного сайта http://kuponcho.ru/penzaСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Имеется макет сайта в PSD. В шапке присутствует текст (Средняя общеобразовательная школа №9). Скриншот в аттаче. Само название будет меняться на нескольких языках (вордовский файл прилагается). Т.е. нужен переход с русского названия на ...Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Главная страница в аттаче. Нужна еще внутренняя страница. Она представляет из себя все тоже самое, что и главная, кроме контента в центре (т.е. нужно просто оставить блок на всю ширину). Ваши цены.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Необходимо привести в товарный вид фотографии. Убрать фон (сделать белым), небольшую цветокоррекцию, возможно добавить тени для реалистичности. Ваша цена за одно фото.Обработка фотографий45 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! "Дизайн" существующего сайта school9.sakh.com безнадежно застрял в конце 90-х :) Необходима его срочная реанимация. ТОЛЬКО главная страница, без внутренних. ТЗ нет. Больше на усмотрение дизайнера. Единственное пожелание — яркий, наглядный, должен привлекать внимание. Элементы, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Для только что созданной организации необходима разработка логотипа. "Федерация танцевального спорта Дальнего Востока". Брифа нет, есть небольшое видение того, что хочется. Тут больше ваше творческое начало. Сфера деятельности: спорт. Желательные цвета: голубой, белый, синий. Визуальный образ ...Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые дизайнеры! В наличии 346 фотографий. Примеры в аттаче. Необходимо убрать фон (сделать белым). На выходе обычный jpg с размером 800px по большей стороне. Фото для сайта (72dpi?) Хотелось бы узнать стоимость такого рода работы. ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад