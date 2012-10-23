nice-client

Иван nice-client

 
43 годаРоссия/Хабаровск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать деталь

    Здравствуйте! Есть два действующих магазина на OpenCart. Абсолютно идентичны по структуре, разные по дизайну. Задача следующая: В товарах должен присутствовать дополнительный блок, в котором через админку можно было бы добавлять дополнительные данные. Пример, есть препарат, ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и натяжка на любой движок

    Здравствуйте! В наличии готовые psd. Необходимо сверстать и натянуть на один из популярных движков. Простой корпоративный сайт с каталогом продукции. Ваши предложения по стоимости и срокам.

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить картинку

    Привет дизайнеры, всех с праздниками!) Задача несложная. Есть "логотип". Кубик с пиктограммой. Этот самый кубик мы оставляем, а вот домик нужно подкорректировать. Придать солидности чтоли, сейчас он несерьезный.. детский. Возможно вообще его переделать, можно попробовать ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка, натяжка и настройка на OpenCart

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! По причине катастрофической нехватки времени, нам необходима ваша помощь. В наличии готовые PSD макеты двух интернет-магазинов. Сразу оговорюсь: скорей всего я отдам каждый проект разным фрилансерам, т.к. это сэкономит время. Один будет работать ...

    OpenCart
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать анимацию текста

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Имеется макет сайта в PSD. В шапке присутствует текст (Средняя общеобразовательная школа №9). Скриншот в аттаче. Само название будет меняться на нескольких языках (вордовский файл прилагается). Т.е. нужен переход с русского названия на ...

    Flash
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать макет

    Здравствуйте! Главная страница в аттаче. Нужна еще внутренняя страница. Она представляет из себя все тоже самое, что и главная, кроме контента в центре (т.е. нужно просто оставить блок на всю ширину). Ваши цены.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обработать фотки

    Здравствуйте! Необходимо привести в товарный вид фотографии. Убрать фон (сделать белым), небольшую цветокоррекцию, возможно добавить тени для реалистичности. Ваша цена за одно фото.

    Обработка фотографий45 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн школьного сайта

    Здравствуйте! "Дизайн" существующего сайта school9.sakh.com безнадежно застрял в конце 90-х :) Необходима его срочная реанимация. ТОЛЬКО главная страница, без внутренних. ТЗ нет. Больше на усмотрение дизайнера. Единственное пожелание — яркий, наглядный, должен привлекать внимание. Элементы, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка логотипа

    Здравствуйте! Для только что созданной организации необходима разработка логотипа. "Федерация танцевального спорта Дальнего Востока". Брифа нет, есть небольшое видение того, что хочется. Тут больше ваше творческое начало. Сфера деятельности: спорт. Желательные цвета: голубой, белый, синий. Визуальный образ ...

    Логотипы и Знаки45 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Убрать фон у фотографий

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! В наличии 346 фотографий. Примеры в аттаче. Необходимо убрать фон (сделать белым). На выходе обычный jpg с размером 800px по большей стороне. Фото для сайта (72dpi?) Хотелось бы узнать стоимость такого рода работы. ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
VVladimirP
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$8
7 баллов
10 лет назад
Сделать анимацию текста
Остался доволен совместной работой, оплата своевременная
Профессионал! Сделал несколько вариантов, оперативно. Приятно работать с грамотным специалистом.
Ответный отзыв
6names
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Сверстать макет
Отлично сработались ! С оплатой и ТЗ задержек не было . Надеюсь еще поработаем !
Отличный дизайнер! Нам понравилось сотрудничество с Вячеславом. Были доработки, которые он оперативно скорректировал. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
web-leonik
Владимир 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Редизайн школьного сайта
Хоть в проекте и произошла задержка по вине конечного заказчика, Иван, как посредник, проявил отличные деловые качества. Подробно объяснил, что нужно сделать, без проблем сделал предоплату до начала работы и конечную оплату по завершению проекта. Дизайн был принят всего лишь, после одной правки. Рекомендую!
Доволен сотрудничеством с Владимиром. Работали по дизайну сайта для школы. Все изменения внес оперативно.
Ответный отзыв
RealS
32 годаУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Убрать фон у фотографий
Спасибо Ивану за терпение. Оплата не заставила себя ждать. Nice client!
Сработались на отлично. Усердный человек, нужно было обработать больше 300 фотографий за короткий срок. Спасибо за работу!
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