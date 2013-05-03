Изменить картинку

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Закрыт24 заявки268 просмотров

Привет дизайнеры, всех с праздниками!)

Задача несложная. Есть "логотип". Кубик с пиктограммой. Этот самый кубик мы оставляем, а вот домик нужно подкорректировать. Придать солидности чтоли, сейчас он несерьезный.. детский. Возможно вообще его переделать, можно попробовать как-то по-другому обыграть.

Допускается НЕуникальность, в сети полно подобных экземпляров ;) Но конечно совсем уж засвеченные, повторяющиеся в каждой третьей ссылке на Яндекс.Картинках – это не айс.

12 лет назад
nice-client
Иван 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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