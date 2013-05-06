Логотип для проекта

Нужен логотип для спортивного проекта. Проект посвящен молодежному и детскому спорту (в значительной степени дворовому, общему, при этом не отрицая профессионального, и ему тоже способствуя). В проекте возможно будут в качестве "лиц" выступать известные российские спортсмены.

Лого нужен не более чем в 2-3 цвета, без градиентов, чтобы можно было легко на футболки наносить.

Срок - лого нужно до вечера понедельника. Желательно варианты раньше, чтобы можно было корректировать.

Просьба сразу указывать сроки и стоимость (чтобы можно было сразу заявку принять).