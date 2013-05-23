Срисовать логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок147 просмотров

На выходе PSD макет, пример логотипа покажу.

12 лет назад
vitalycool
Виталий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lemniscate
Кристина 
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Приятно работать с Кристи, быстро и качественно, сделала мне кое какие изменения бесплатно) спасибо Вам буду еще заказывать!
Отличный заказчик, очень довольна сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Lemniscate
Кристина 
34 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад

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