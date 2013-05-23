Срисовать логотип

Добрый день, уважаемые художники и иллюстраторы! Хотел бы выступить с инициативой "освежения" логотипа нашего клуба на ближайшем собрании и мне нужна ваша помощь. Задача: отрисовать логотип, сохранив преемственность и узнаваемость, но ...