Добрый день! Требуется нарисовать наклейку для торгового оборудования по продаже Bubble tea Необходима привлекательная цветная, объемная надпись Bubble Tea с множеством пузыриков и мульт героем(-ями) Целевая аудитория в основном ...
Срисовать логотип
На выходе PSD макет, пример логотипа покажу.
Выбранный исполнитель
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