Освежить логотип

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Завершен25 заявок295 просмотров

Добрый день, уважаемые художники и иллюстраторы!

Хотел бы выступить с инициативой "освежения" логотипа нашего клуба на ближайшем собрании и мне нужна ваша помощь. Задача: отрисовать логотип, сохранив преемственность и узнаваемость, но придав ему более современный облик - чтобы даже далекие от дизайна люди понимали, что изменения произошли и они произошли в лучшую сторону.

Старый логотип прикрепляю, чтобы понимать о чем идет речь.

Сроки не горят (недели две-три есть), а вот стоимость ваших услуг - момент существенный, финансовая ситуация сейчас тяжелая. Так что, в первую очередь ищем талантливых новичков с соответствующими амбициями в плане стоимости. А вообще, конечно же, небольшое портфолио приятных логотипов всячески приветствуется :)

12 лет назад
fm-club
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
12 лет назад
$30
5 дней
Очень грамотный и понимающий исполнитель
Иван внимательный и ответственный заказчик! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Oxana-Joy
Оксана 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
80 отзывов
12 лет назад

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