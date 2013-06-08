Освежить логотип

Добрый день, уважаемые художники и иллюстраторы!

Хотел бы выступить с инициативой "освежения" логотипа нашего клуба на ближайшем собрании и мне нужна ваша помощь. Задача: отрисовать логотип, сохранив преемственность и узнаваемость, но придав ему более современный облик - чтобы даже далекие от дизайна люди понимали, что изменения произошли и они произошли в лучшую сторону.

Старый логотип прикрепляю, чтобы понимать о чем идет речь.

Сроки не горят (недели две-три есть), а вот стоимость ваших услуг - момент существенный, финансовая ситуация сейчас тяжелая. Так что, в первую очередь ищем талантливых новичков с соответствующими амбициями в плане стоимости. А вообще, конечно же, небольшое портфолио приятных логотипов всячески приветствуется :)