Необходимо придумать логотип. Ничего конкретного, абстрактное изображение. Набросок в приложении. По середине сфера, внутри сферы тоже что-то есть. Стрелки указывают внутрь сферы и наружу. Нужно все это додумать и красиво изобразить. ...
Логотип и меню для сайта знакомств
Разрабатывается логотип и шапка для сайта знакомств
ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ КАЧЕСТВОМ ЛОГОТИПА!
Оформление меню будет лишь незначительным плюсом!
Технические требования:
1. Высота шапки 100px
2. Ширина шапки 1000px
3. Размер логотипа. Логотип должен быть разработан таким образом, чтобы при нарезке его величина была не более 250х100 px
то есть логотип должен вписаться в рамку 250x100 px, но может быть и меньше
4. Меню по высоте может быть от 30 до 50 px
5. в приложении есть панель с кнопкой "регистрация" - её рисовать не нужно, только шапку (для наглядности можете примеры работы скидывать с этой панелью, но не обязательно).
6. эсли элемент меню оформлен не только цветом, но и фоновым изображением, то нужно иметь в виду, что фон должен иметь возможность РАЗМНОЖАТЬСЯ по горизонтали, так как элементы меню различной длины
7. края кнопки (слева и справа) могут быть на 11px в ширину и на всю высоту иметь какие-то закругления или что-то на ваше усмотрение. Пример такой кнопки в приложении (мне она не нравится, но технически она подходит под требования) - это необязательно!
8. весь остальной фон у шапки сплошного цвета
Требования по дизайну логотипа:
1. Логотип должен гармонично вписаться в шапку сайта
2. В логотипе можно использовать образы:
два сердца, сердце пробитое стрелой, губы, а также любая другая тема любви. из логотипа должно быть понятно, что это сайт знакомств, что это про любовь.
3. на самом логотипе должна быть надпись (название сайта): kisstolove
4. на логотипе ВОЗМОЖНА надпись "сайт знакомств". если она будет, то она должна быть меньше, чем название сайта
5. основа у логотипа это качественный тематический логотип, к нему должны как-то гармонично относиться надписи из п. 3 и 4
структура шапки в приложении
также структуру можно посмотреть по адресу (размещен в приложении)
Работы прикрепляйте в 100% масштабе - обязательно
в увеличенном - необязательно, но для наглядности можно
Разумеется приветствуются различные варианты исполнения
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