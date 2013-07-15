Логотип. Абстракция

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Завершен15 заявок300 просмотров

Необходимо придумать логотип.

Ничего конкретного, абстрактное изображение.

Набросок в приложении.

По середине сфера, внутри сферы тоже что-то есть. Стрелки указывают внутрь сферы и наружу. Нужно все это додумать и красиво изобразить.

Результат нужен, чем быстрее тем лучше.

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12 лет назад
artemluzin
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Логотип готов и красуется на печати. Благодарю за терпение.
гуд

Заявки фрилансеров

Lilith1234
Ольга 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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