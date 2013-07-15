Логотип. Абстракция

Необходимо придумать логотип.

Ничего конкретного, абстрактное изображение.

Набросок в приложении.

По середине сфера, внутри сферы тоже что-то есть. Стрелки указывают внутрь сферы и наружу. Нужно все это додумать и красиво изобразить.

Результат нужен, чем быстрее тем лучше.

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