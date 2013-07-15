Необходимо разработать 5 вариантов логотипа компании. Концепция имеется.
Логотип. Абстракция
Необходимо придумать логотип.
Ничего конкретного, абстрактное изображение.
Набросок в приложении.
По середине сфера, внутри сферы тоже что-то есть. Стрелки указывают внутрь сферы и наружу. Нужно все это додумать и красиво изобразить.
Результат нужен, чем быстрее тем лучше.
Указывайте Вашу цену.
Оплата Яндекс.Денги.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день коллеги фрилансеры Мне нужно нарисовать логотип транспортно курьерской компании Овруч24 в векторе Буду рад сотрудничеству. Жду предложенийЛоготипы и Знаки35 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо разработать логотип в пропорции, равной необходимому размеру (488х133 пикселей) для фан-сайта начинающей украинской певицы. На логотипе необходимо красивым шрифтом отобразить имя певицы "Аида Николайчук", добавив ВОЗМОЖНО какой-нибудь красивый графический элемент. Приветствуются следующие цветовые: ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать логотип для сайта RUSUSA.RU Это сайт о жизни в США, рассказ обо всех его штатах, интересные посты, интервью, видеоролики и новости - все об Америке. Желательные цвета - основные цвета флага США. ...Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется нарисовать логотип. Описание: 1. Мужчина слева женщина справа держат спущенный кусок ткани. 2. На спущенной ткани красиво написать Ателье мод. 3. Над мужчиной и женщиной корона. 4. Под самой ...Закрыт12 лет назад
Нужен логотип для этого сайта. http://po-kofeyku.ru/ по-кофейку.рф Спасибо! + Есть потребность в смене слайдов на том же сайте. Но это после сможем обсудить.Завершен12 лет назад
- $10
Для нового проекта valuta35.ru требуется лого. Больше 30 минут у вас я не займу. Больше $10 не дам. - Принимаю первый ваш вариант без переделок и доделок: у людей, предлагающих свои ...Завершен12 лет назад