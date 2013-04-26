Лого за 30 минут

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки154 просмотра

Для нового проекта valuta35.ru требуется лого. Больше 30 минут у вас я не займу. Больше $10 не дам.

- Принимаю первый ваш вариант без переделок и доделок: у людей, предлагающих свои услуги в области дизайна, руки по умолчанию прямее, чем у меня.

- Размеры лого ваши - устанавливается на место текущего, желательно более-менее сходные с текущим.

12 лет назад
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличный логотип за сверхкороткое время и сверхмалые деньги! Очень рекомендую!
Четкие требования, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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