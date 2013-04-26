Здравствуйте! Необходимо разработать логотип для компании, занимающейся продажей и установкой межкомнатных, деревянных дверей. Логотип будет использоваться на сайте, визитках, фирменном бланке. ТЗ: - логотип, по возможности, ...
Лого за 30 минут
Для нового проекта valuta35.ru требуется лого. Больше 30 минут у вас я не займу. Больше $10 не дам.
- Принимаю первый ваш вариант без переделок и доделок: у людей, предлагающих свои услуги в области дизайна, руки по умолчанию прямее, чем у меня.
- Размеры лого ваши - устанавливается на место текущего, желательно более-менее сходные с текущим.
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