Нужен дизайн логотипа

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Завершен45 заявок251 просмотр

Нужен дизайн логотипа, наработки есть, осталось доделть. Ваши сроки и цены

12 лет назад
kismas
44 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$25
2 дня
Быстро, качественно, а самое главное креативно !!! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо Кристине за интересный проект. Четкое задание, приятное общение, своевременная оплата. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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