Необходимо уникализировать, возможно упростить имеющийся логотип, отрисовав его с нуля, не используя готовые шрифты или элементы оформления.
Нужен дизайн логотипа
Нужен дизайн логотипа, наработки есть, осталось доделть. Ваши сроки и цены
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть два сайта с почти готовым дизайном. Оба на вордпрессе - темы - http://demo.s5themes.com/simplenbright/ - раз, только с серым бэкграундом. http://demo.brankic.net/bigbangwp/ - тема два. Что бы примерно понимать, что нужно. Нужны логотипы ...Завершен12 лет назад
Сам логотип уже нарисован карандошом, нужно сделать его в векторе и фотошопе наверное, должен быть эффек 3д, от вас цены и сроки. 404192909Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо сделать логотип для Группы Строительных Компаний "Содействие". Логотип должен быть горизонтальным (то есть более вытянутым по ширине, нежели по высоте, например, как логотип weblancer.ru). Возможно использование значка в логотипе на строительную тематику. Фон логотипа ...Завершен12 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужен логотип для сайта инвестиционной тематики.Завершен12 лет назад
Создать логотип коттеджного поселка "Примавера" Вариант русского и английского написания PRIMAVERAЛоготипы и Знаки28 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип для интернет-магазина цифровой техники HQshop.ru Сайт будет на подобии таких: becompact.ru, utinet.ru, svyaznoy.ru Желательна минималистичность в совокупности с высокотехнологичностью :)Завершен12 лет назад
- $50
Лого для стоматологической клиники. 1. Название должно присутствовать Стоматологія (рус- стоматология) , но разделить на Стоматолог і Я (Стоматолог и Я). 2. Возле графического елемента попытаться вставить ...Завершен12 лет назад
- $30
необходимо разработать дизайн логотипа Зооцентра "Лучик". При зооцентре будут: - консультации зоопсихолога и кинолога, - гостиница для животных, - приют для животных, - зоомагазин, - круглосуточная ветклиника и др.Завершен12 лет назад
- $50
сайт Проекта: http://scalping.pro/ Сделать красивый логотип вписывающийся в дизайн сайта. Тематика сайта обучение биржевой торговле. Школа скальпинга. Скальпинг - это просто стиль торговли на бирже.Завершен12 лет назад