Здравствуйте! Нужен логотип для сайта инвестиционной тематики.
Логотип строительной компании
Необходимо сделать логотип для Группы Строительных Компаний "Содействие". Логотип должен быть горизонтальным (то есть более вытянутым по ширине, нежели по высоте, например, как логотип weblancer.ru). Возможно использование значка в логотипе на строительную тематику. Фон логотипа должен быть белый.
Вы должны предоставить 3 различный варианта логотипа на выбор заказчику (совершенно разных). Срок выполнения - 2 дня (до пятницы, 26 апреля).
От Вас жду хорошее портфолио, чтобы можно было оценить уровень мастерства.
За все готов заплатить 1500 руб. Оплата на WMR.
Выбранный исполнитель
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