Логотип строительной компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок162 просмотра

Необходимо сделать логотип для Группы Строительных Компаний "Содействие". Логотип должен быть горизонтальным (то есть более вытянутым по ширине, нежели по высоте, например, как логотип weblancer.ru). Возможно использование значка в логотипе на строительную тематику. Фон логотипа должен быть белый.

Вы должны предоставить 3 различный варианта логотипа на выбор заказчику (совершенно разных). Срок выполнения - 2 дня (до пятницы, 26 апреля).

От Вас жду хорошее портфолио, чтобы можно было оценить уровень мастерства.

За все готов заплатить 1500 руб. Оплата на WMR.

12 лет назад
B2ron
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$50
2 дня
Не зря Ольга входит в ТОП-3 среди дизайнеров логотипов этого сайта. Видно, что человек работает на совесть. Есть четкий бриф с примерами, не нужно вымучивать из себя идеи. За 2 дня были сделаны 4 отличных вариантов лого, каждое из которых можно было хоть сразу пускать в печать, хотя мы договаривались всего на 3 варианта. Каждый потраченный рубль при работе с Ольгой окупится втройне, и это как минимум. Настоятельно рекомендую!
Приятно было с Вами поработать, Максим. Понятно заполненный бриф, доброжелательное общение, моментальная оплата. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад

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