Логотип сайта

$100
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Завершен32 заявки252 просмотра

Здравствуйте! Нужен логотип для сайта инвестиционной тематики.

12 лет назад
beamlight
Игорь 
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$100
1 день
Работа была завершена в срок, все необходимые нюансы были исправлены, исходные файлы предоставлены в необходимом объёме. Рекомендую!
Было приятно сотрудничать! Очень хороший и приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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