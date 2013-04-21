Логотип для страховой

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Закрыт30 заявок187 просмотров

Здравствуйте.

Нужно нарисовать логотип для страховой компании, аббревиатура НаСА. Расшифровывается как "национальная страховая компания", страховка каско, осаго.

Укажите стоимость работы, сроки, приведите примеры работ.

12 лет назад
ewq001
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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