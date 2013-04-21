Разработать лого для компании, занимающейся продажей газового оборудования. Более подробно в прикрепленном брифе.
Логотип для страховой
Здравствуйте.
Нужно нарисовать логотип для страховой компании, аббревиатура НаСА. Расшифровывается как "национальная страховая компания", страховка каско, осаго.
Укажите стоимость работы, сроки, приведите примеры работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно разработать логотип для сайта объявлений по недвижимости. Бриф во вложении.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужна отрисовка логотипа вручную. Присылайте портфолио для отсмотра уровня. В качестве референса по качеству вот - http://www.idgram.com. Стиль - https://dl.dropboxusercontent.com/u/4743911/style.png Оплата Яндекс.деньгами.Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходим простой но креативный логотип. Название компании - OOO "Центр охраны и мониторинга "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД".Завершен12 лет назад
- $25
Необходимо указать региональную принадлежность "подразделения" страйкбольной команды в нашивке или в комплексе из нескольких нашивок. Исполнитель должен предложить несколько компоновочных решений с разными регионами в каждом решении. Сама нашивка уже есть, ...Завершен12 лет назад
- $50
Необходим логотип для студии танцев Нужно "обыграть" слово DanceDance - такоыо название студии Можно взять две первые заглавные буквы DD или два этих словаЗавершен12 лет назад
- $100
Необходим логотип компании оказывающей услуги по защите имущества с помощью технических средств. Название компании ООО "Центр охраны и мониторинга "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД". Логотип должен быть простой но креативный, без банальщины (здания, щиты, мечи и т.д.), удобный ...Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день!необходимо нарисовать фавикон для сайтаЛоготипы и Знаки3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен логотип для Рекламного Агенства "Лидер"Завершен12 лет назад
Для сайта, который специализируется на отзывах о компаниях необходим простой логотип. Предлагайте цену и сроки.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт12 лет назад