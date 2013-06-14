Разработка логотипа

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Завершен28 заявок236 просмотров

Разработать лого для компании, занимающейся продажей газового оборудования. Более подробно в прикрепленном брифе.

12 лет назад
lansib
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
12 лет назад
$70
4 дня
Отличная работ
Благодарю за сотрудничество

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
12 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки

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