Дополнить нашивку команды

Необходимо указать региональную принадлежность "подразделения" страйкбольной команды в нашивке или в комплексе из нескольких нашивок.

Исполнитель должен предложить несколько компоновочных решений с разными регионами в каждом решении.

Сама нашивка уже есть, вектор (*.cdr в приложенном архиве) и растр.

Регионом является город местонахождения. Например, "Владивосток", "Москва", "Петропавловск-Камчатский", "Нижний Новгород", "Ростов-на-Дону".

Крайне желательно завершить работу до утра вторника (23.04)