Дополнить нашивку команды

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки179 просмотров

Необходимо указать региональную принадлежность "подразделения" страйкбольной команды в нашивке или в комплексе из нескольких нашивок.

Исполнитель должен предложить несколько компоновочных решений с разными регионами в каждом решении.

Сама нашивка уже есть, вектор (*.cdr в приложенном архиве) и растр.

Регионом является город местонахождения. Например, "Владивосток", "Москва", "Петропавловск-Камчатский", "Нижний Новгород", "Ростов-на-Дону".

Крайне желательно завершить работу до утра вторника (23.04)

12 лет назад
dmitrydarov
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Тарасом были предоставлены все требуемые варианты решения задачи вкороткий срок. Хорошая работа.
Спасибо Дмитрию за проект. Замечательный заказчик и приятный в общении человек. Удачи вам!

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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