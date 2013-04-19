Флэт: лого, дизайн сайта по маркетингу

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт52 заявки979 просмотров

Сайт: fullboard info

ТЗ: создать лого, диз, типографику, отражающие серьезность, доступность и масштабность предоставляемой сайтом информации.

Страницы: Главная, категория, подкатегория, пост с изображениями и видео.

Стиль: флэт с модными фишками, о которых Вы читали в Web Designer 2012 - 2013.

Что такое флэт, можно увидеть здесь http://goo.gl/pnR93

К рассмотрению принимаются только подрядчики, у которых есть хоть 300х300 пикселей, оформленных в таком стиле.

Оплата: только Яндекс. Деньги.

12 лет назад
CentralFire
Алексей 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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