Необходимо придумать логотип и разработать фирменный стиль (визитки и пару буклет) для туристической фирмы. Оставляйте примеры работ, стоимость и сроки
Флэт: лого, дизайн сайта по маркетингу
Сайт: fullboard info
ТЗ: создать лого, диз, типографику, отражающие серьезность, доступность и масштабность предоставляемой сайтом информации.
Страницы: Главная, категория, подкатегория, пост с изображениями и видео.
Стиль: флэт с модными фишками, о которых Вы читали в Web Designer 2012 - 2013.
Что такое флэт, можно увидеть здесь http://goo.gl/pnR93
К рассмотрению принимаются только подрядчики, у которых есть хоть 300х300 пикселей, оформленных в таком стиле.
Оплата: только Яндекс. Деньги.
Заявки фрилансеров
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