Разработать логотип

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт46 заявок283 просмотра

Необходимо разработать логотип.

Логотип который сейчас представлен на сайте NL-design.ru

Хочется оставить в написании Natalia Lebedeva или Наталия Лебедева и добавить творческая мастерская или мастерская дизайна соответственно.

Нравится более плавное написание - рукописным шрифтом, но хорошо читаемое.

Можно оставить в сокращении инициалы NL

Дизайн сайта - меняется, лого надо одноцветный (или с возможностью одноцветного написания)

В приложении то что нравится.

12 лет назад
nl-design
Лебедева 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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