Здравствуйте! Спортивный центр «На батуте» очень нуждается в ярком, креативном, оригинальном логотипе. Краткая информация о нас находится во вложенном файле. Задача следующая: 1. ...
Разработать логотип
Необходимо разработать логотип.
Логотип который сейчас представлен на сайте NL-design.ru
Хочется оставить в написании Natalia Lebedeva или Наталия Лебедева и добавить творческая мастерская или мастерская дизайна соответственно.
Нравится более плавное написание - рукописным шрифтом, но хорошо читаемое.
Можно оставить в сокращении инициалы NL
Дизайн сайта - меняется, лого надо одноцветный (или с возможностью одноцветного написания)
В приложении то что нравится.
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