Необходимо разработать логотип.

Логотип который сейчас представлен на сайте NL-design.ru

Хочется оставить в написании Natalia Lebedeva или Наталия Лебедева и добавить творческая мастерская или мастерская дизайна соответственно.

Нравится более плавное написание - рукописным шрифтом, но хорошо читаемое.

Можно оставить в сокращении инициалы NL

Дизайн сайта - меняется, лого надо одноцветный (или с возможностью одноцветного написания)

В приложении то что нравится.