Изменение логотипа в шаблоне

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Завершен10 заявок210 просмотров

Нужно в шаблоне готовом шаблоне перерисовать название магазина на соответсующее названию сайта ( всего 3 сайта), пример шаблона и шрифта http://pokupkasnami.ru/

12 лет назад
seoshark
Олег 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

husu1988
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Исполнитель молодец!!! Все качественно и быстро, полное понимание заказчика, отличный исполнитель !!!
Хороший заказчик! Все время на связи и своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

husu1988
37 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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