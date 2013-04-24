Доброго времени суток! Необходимо создать логотип молодежного движения - объединения яркой, креативной, творческой молодёжи. Лого должно быть запоминающимся, стильным, отвечающим современным стандартам дизайна. Каких то конкретных требований к форме нет, это может быть ...
Создание логотипа и фирменного знака
Требуется создать логотип и фирменный знак для интернет-магазина одежды, обуви, сумок, аксессуаров Deluxa.ru (Делюкса).
Фирменным знаком может являться, к примеру, буква D с каким-либо символом по тематике магазина (или без него).
Логотип необходимо подготовить в 2-х вариантах (текст приведен ниже):
1. Deluxa
2. Deluxa
Интернет-магазин сумок
Стилистика: сдержанная, без излишеств, но при этом должен чувствоваться стиль!
Цвета: черный, белый, серый.
Примеры:
Другие примеры – в приложении.
Примечание:
Также хотелось бы увидеть, как логотип будет смотреться на сайте, а логотип и фирменный знак – на визитках/ карточках/ пакетах.
В дальнейшем выбранному исполнителю будет предложено сотрудничество по фирменному стилю.
Победитель конкурса
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