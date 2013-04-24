Создание логотипа и фирменного знака

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок2291 просмотр
#1$100

Требуется создать логотип и фирменный знак для интернет-магазина одежды, обуви, сумок, аксессуаров Deluxa.ru (Делюкса).

Фирменным знаком может являться, к примеру, буква D с каким-либо символом по тематике магазина (или без него).

Логотип необходимо подготовить в 2-х вариантах (текст приведен ниже):

1. Deluxa

2. Deluxa

Интернет-магазин сумок

Стилистика: сдержанная, без излишеств, но при этом должен чувствоваться стиль!

Цвета: черный, белый, серый.

Примеры:

http://topbrands.ru/

http://www.boutique.ru/

Другие примеры – в приложении.

Примечание:

Также хотелось бы увидеть, как логотип будет смотреться на сайте, а логотип и фирменный знак – на визитках/ карточках/ пакетах.

В дальнейшем выбранному исполнителю будет предложено сотрудничество по фирменному стилю.

12 лет назад
Roman2013
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

Pawlowski
Павел 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
#1
Работа сделана на высшем уровне! Получил больше, чем ожидал. Превосходное качество работы и высокая оперативность. Результат - на высшем уровне! Спасибо, Павел!
Рад сотрудничеству с Романом. При разработке логотипа Роман сам предложил интересные идеи, оставалось только их реализовать. С оплатой все отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Pawlowski
Павел 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
#1

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