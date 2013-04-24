Создание логотипа и фирменного знака

# 1 — $ 100

Требуется создать логотип и фирменный знак для интернет-магазина одежды, обуви, сумок, аксессуаров Deluxa.ru (Делюкса).

Фирменным знаком может являться, к примеру, буква D с каким-либо символом по тематике магазина (или без него).

Логотип необходимо подготовить в 2-х вариантах (текст приведен ниже):

1. Deluxa

2. Deluxa

Интернет-магазин сумок

Стилистика: сдержанная, без излишеств, но при этом должен чувствоваться стиль!

Цвета: черный, белый, серый.

Примеры:

http://topbrands.ru/

http://www.boutique.ru/

Другие примеры – в приложении.

Примечание:

Также хотелось бы увидеть, как логотип будет смотреться на сайте, а логотип и фирменный знак – на визитках/ карточках/ пакетах.

В дальнейшем выбранному исполнителю будет предложено сотрудничество по фирменному стилю.