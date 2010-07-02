Pawlowski

Павел Pawlowski

 
45 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков
1stbreak
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Obofon - разработка нового логотипа для сайта
Интересные работы. Всё хорошо!
Спасибо, очень рад заказчику, очень рад выбору. Я бы на вашем месте выбрал именно так!. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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Roman2013
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создание логотипа и фирменного знака
Работа сделана на высшем уровне! Получил больше, чем ожидал. Превосходное качество работы и высокая оперативность. Результат - на высшем уровне! Спасибо, Павел!
Рад сотрудничеству с Романом. При разработке логотипа Роман сам предложил интересные идеи, оставалось только их реализовать. С оплатой все отлично, рекомендую!
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NekoL
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Логотип для салона красоты
Спасибо Павлу за интересную идею и за качественное исполнение нашего логотипа к салону красоты!
Доволен сотрудничеством ! Благодаря хорошо поставленной задаче, и грамотным комментариям в процессе, работа пришла к нужному результату. Буду рад еще работать с Екатериной и рекомендую как заказчика.
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lasso108
Вадим 
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
$5
10 баллов
14 лет назад
Переделать логотип
Отлично справился с заданием, качественно и в короткие сроки. Выполненной работой очень доволен!
Рад быстрому и приятному сотрудничеству с Вадимом. Оплату получил. Все прошло отлично.
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dysprositos_del
Россия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
$100
10 баллов
14 лет назад
Создать логотип для интернет-магазина
Очень приятно было работать с Павлом. Делает все быстро и при этом на высшем уровне. Сложилось ощущение, что в Павле собраны все лучшие качества фрилансера. Рекомендую!
Очень рад работать с Михаилом. Грамотно и четко поставит задачу, не торопит, в общении очень вежлив. С оплатой так-же все отлично. Отдельное спасибо за дополнительный бонус. Буду рад еще работать с ним!
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Логотипы и Знаки
8 отзывов
от $10
от 1 дня
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