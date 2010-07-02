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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
9 лет назад
Интересные работы. Всё хорошо!
Ответный отзыв
Спасибо, очень рад заказчику, очень рад выбору. Я бы на вашем месте выбрал именно так!. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
$100
10 баллов
11 лет назад
Работа сделана на высшем уровне! Получил больше, чем ожидал. Превосходное качество работы и высокая оперативность. Результат - на высшем уровне! Спасибо, Павел!
Ответный отзыв
Рад сотрудничеству с Романом. При разработке логотипа Роман сам предложил интересные идеи, оставалось только их реализовать. С оплатой все отлично, рекомендую!
$20
10 баллов
13 лет назад
Спасибо Павлу за интересную идею и за качественное исполнение нашего логотипа к салону красоты!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством ! Благодаря хорошо поставленной задаче, и грамотным комментариям в процессе, работа пришла к нужному результату. Буду рад еще работать с Екатериной и рекомендую как заказчика.
$5
10 баллов
14 лет назад
Отлично справился с заданием, качественно и в короткие сроки. Выполненной работой очень доволен!
Ответный отзыв
Рад быстрому и приятному сотрудничеству с Вадимом. Оплату получил. Все прошло отлично.
$100
10 баллов
14 лет назад
Очень приятно было работать с Павлом. Делает все быстро и при этом на высшем уровне. Сложилось ощущение, что в Павле собраны все лучшие качества фрилансера. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень рад работать с Михаилом. Грамотно и четко поставит задачу, не торопит, в общении очень вежлив. С оплатой так-же все отлично. Отдельное спасибо за дополнительный бонус. Буду рад еще работать с ним!
Логотипы и Знаки
8 отзывов
от $10
от 1 дня
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