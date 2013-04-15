Логотип для спортивного интернет магазина

Необходимо создать логотип для интернет магазина который продает спорт товары аналогичные как на бизоне (бизон.ком уа).

Логотип должен быть в векторе, легко маштабируем и узнаваем в разных маштабах. Кроме названия его нужно ещё как-то обыграть, например линию гор над буквами сделать или все что вы придумаете.

Название магазина - I'm free.

Уровень работы необходим высокий, оплата соответственно.

От вас необходимо - портфолио (в которое входят логотипы), сроки, стоимость,предпочтительный способ оплаты, так же указывайте сколько вариантов входит в стоимость (+ может понадобиться корректировка какого-го одного варианта).

Задавайте вопросы.