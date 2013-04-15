Логотип для спортивного интернет магазина

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Закрыт35 заявок254 просмотра

Необходимо создать логотип для интернет магазина который продает спорт товары аналогичные как на бизоне (бизон.ком уа).

Логотип должен быть в векторе, легко маштабируем и узнаваем в разных маштабах. Кроме названия его нужно ещё как-то обыграть, например линию гор над буквами сделать или все что вы придумаете.

Название магазина - I'm free.

Уровень работы необходим высокий, оплата соответственно.

От вас необходимо - портфолио (в которое входят логотипы), сроки, стоимость,предпочтительный способ оплаты, так же указывайте сколько вариантов входит в стоимость (+ может понадобиться корректировка какого-го одного варианта).

Задавайте вопросы.

12 лет назад
anna_im
Анна 
41 год
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$100
3 дня

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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