Лого для проектной компании

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок4168 просмотров
#1$200

Проектная компания.

Название на русском: АПРИОРИ-строй

Название на английском: Apriory Project Group

Направление деятельности комплекс услуг для строительства: проектирование, дизайн-интерьеров, технические обследования, тепловизионные обследования, авторский надзор, малоэтажное строительство.

Логотип будет использоваться на сайте, на ручках, листовках. банерах, одежде. Должен быть хорошо различим на мелких изделиях как ручки, и без ущерба печататься в монохроме.

Вы не ограничены ни цветовой гаммой, ни стилистикой.

12 лет назад
n-b
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#1
Отличный специалист. Галина разработала логотип: 1) яркий и запоминающийся; 2) выполненный качественно с технической точки зрения; 3) имеющий концептуальную "фишку", мессадж, который можно обыгрывать дальше. Советую как хорошего дизайнера фирменного стиля!
Вдумчивый заказчик, нестандартно мыслит, креатив приветствует и не боится новых идей, не похожих на другие, работу оценил, за что и присудил первое место! С пониманием отнесся к растянутому сроку и без проблем все своевременно оплатил. Буду ждать новых проектов! Спасибо!)

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#1

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