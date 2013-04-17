Нужно нарисовать логотип

Требуется дизайнер для создания и отрисовки логотипа компании, занимающейся асфальтирование и дорожным строительством. Логотип такой: Схематично нужно прорисовать асфальтоукладчик, как в прикрепленном к проекту файле, вид сбоку можно немного спереди и сбоку, как бы под ...