Требуется изменить существующий логотип. Компания занимается продажей расходных материалов для оргтехники и заправкой картриджей. Сайт cvetoforoff.ru. (название компании - Цветофорофф) Логотип должен быть яркий, цветной. Варианты логотипов предлагать в разных цветовых гаммах, так как дизайн ...
Нужно нарисовать логотип
Собственно нужно разработать логотип для компании. Выслушаю ваши предложение по цене и срокам. Цену не ломите!
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