Создать логотип

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Завершен16 заявок218 просмотров

Приветствую всех!

Требуется создать логотип для компании.

Тематика - интерактивное оборудование, рекламное оборудование и т.п.

Указывайте цену, сроки и обязательное условие - примеры ваших работ.

По итогу, хотим увидеть несколько лого на выбор + возможность вносить мелкие изменения.

12 лет назад
Katerina177
Екатерина 
53 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$35
2 дня
Отличный исполнитель! Рекомендуем к работе! Спасибо еще раз.
Очень приятно было работать с Екатериной - четкое задание, мгновенная оплата. Большое спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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