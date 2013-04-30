Нужен логотип (земной шар, золото, вращается)

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок262 просмотра

Добрый день нужен логотип земной шар с континентами: возвышенности золото переливающиеся, ранины зеленые, вода синия,вокруг вращается по орбите (золото) текст тоже золото zin.su в районе России красная звезда загорается с текстом москва . Сколько будет стоить и срок?

12 лет назад
zinsu
Игорь 
51 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$30
1 день
Хорошо сделал даже меня торопил с принятием решения
Интересный, неординарный заказ. Игорь творчески мыслит, приятно работать. Но не всегда оперативно выходил на связь. Оплата произведена в полном объеме.

Заявки фрилансеров

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание логотипа для компании

    $60

    Требуется изменить существующий логотип. Компания занимается продажей расходных материалов для оргтехники и заправкой картриджей. Сайт cvetoforoff.ru. (название компании - Цветофорофф) Логотип должен быть яркий, цветной. Варианты логотипов предлагать в разных цветовых гаммах, так как дизайн ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип для марки "Энтомолог"

    $94

    Заказчик: марка галстуков-бабочек «Энтомолог» Задание: логотип цветной. Возможны 2 варианта логотипа: 1) просто слово «Энтомолог», написанное в любом регистре (заглавные / строчные / первая буква заглавная). 2) слово «Энтомолог» + ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание логотипа

    $60

    Уважаемые коллеги! В последнее время я загорелась желанием как-то персонализировать себя, в следствии чего хочу создать свой логотип. Мысли у меня по этому поводу следующие: - В ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание логотипа

    $60

    Необходим логотип для компании занимающейся заправкой картриджей для лазерных принтеров и оргтехники. Название сайта компании fulltoner (.ru) переводится как "Полный тонер" ( Полный бак). Просьба обыграть название компании и использовать элементы с заправкой топливом болида ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка логотипа для сайта/визиток

    Необходим разработать логотип для компании, специализирующейся на поставка бизнес-сувениров (ручки, блокноты, компьютерные мышки, флэшки, пакеты и пр., с нанесенным логотипом заказчика). Название компании CORPGITS. Заглавные или прописные буквы не принципиально. Стиль логотипа должен ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание логотипа

    Всем привет! Требуется разработка логотипа на http://itsib.org/ вместо того что щас стоит! Бюджет небольшой. надо недорого и красиво) Предлагайте) Оставляйте желательно skype.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Необходимо реализовать логотип в Corel Draw

    Добрый день! Необходимо реализовать логотип клуба в Кореле. Прошу помощи в реализации задуманного Название фитнес-клуба ТехноФіт. Есть идеи относительно буквы Т и Ф (см. вложения, в виде фигур мужчины и женщины). ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка логотипа для ремонтного автокомплекса

    $150

    Необходим креативный профи с большим опытом работы и оригинальным мышлением. Надо разработать логотип для крупного авторемонтного комплекса (ремонт легкового и полугрузового транспорта) Без опыта, отзывов и портфолио ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад