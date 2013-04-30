Требуется изменить существующий логотип. Компания занимается продажей расходных материалов для оргтехники и заправкой картриджей. Сайт cvetoforoff.ru. (название компании - Цветофорофф) Логотип должен быть яркий, цветной. Варианты логотипов предлагать в разных цветовых гаммах, так как дизайн ...
Логотип для марки "Энтомолог"
Заказчик: марка галстуков-бабочек «Энтомолог»
Задание: логотип цветной. Возможны 2 варианта логотипа:
1) просто слово «Энтомолог», написанное в любом регистре (заглавные / строчные / первая буква заглавная).
2) слово «Энтомолог» + рисунок, символизирующий бабочку, как насекомое или как аксессуар. Нам больше нравятся горизонтальные логотипы, но если при рисунке логотип окажется квадратным — тоже хорошо.
Стиль логотипа: легкий, поп-артовый, иллюстрационный. Логотипы, которые нам нравятся в приложениях.
Цветовая гамма логотипа: не более 4 цветов, желательно 2 цвета. Возможность использования на светлом и темном фоне (либо универсальный логотип, либо возможность менять базовые цвета).
Использование логотипа: сайт, полиграфия (бумага и сувенирка), нанесение на ткань. Логотип должен хорошо получаться на печати, поэтому меньше мелких деталей.
ЦА, которой должен нравиться логотип: молодежь в возрасте 16–35 лет (70%, яркие веселые модели), мужчины в возрасте от 35 лет (30%, классические модели).
Нам не нравятся:
- плагиат (проверяем, да и другие исполнители часто дают ссылки на исходники, был опыт);
- мудреные логотипы «колхозного» исполнения с кучей мелких деталей;
- сложные тени, градиенты и попытки рисовать логотипы в Word (тоже сталкивались).
Итоговый логотип от победителя принимается в кривых. Все права на логотип переходят заказчику проекта.
Ждем ваши варианты логотипа и заранее влюблены в победителя!
Победитель конкурса
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