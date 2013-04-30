Логотип для марки "Энтомолог"

$94
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок2372 просмотра
#1$94

Заказчик: марка галстуков-бабочек «Энтомолог»

Задание: логотип цветной. Возможны 2 варианта логотипа:

1) просто слово «Энтомолог», написанное в любом регистре (заглавные / строчные / первая буква заглавная).

2) слово «Энтомолог» + рисунок, символизирующий бабочку, как насекомое или как аксессуар. Нам больше нравятся горизонтальные логотипы, но если при рисунке логотип окажется квадратным — тоже хорошо.

Стиль логотипа: легкий, поп-артовый, иллюстрационный. Логотипы, которые нам нравятся в приложениях.

Цветовая гамма логотипа: не более 4 цветов, желательно 2 цвета. Возможность использования на светлом и темном фоне (либо универсальный логотип, либо возможность менять базовые цвета).

Использование логотипа: сайт, полиграфия (бумага и сувенирка), нанесение на ткань. Логотип должен хорошо получаться на печати, поэтому меньше мелких деталей.

ЦА, которой должен нравиться логотип: молодежь в возрасте 16–35 лет (70%, яркие веселые модели), мужчины в возрасте от 35 лет (30%, классические модели).

Нам не нравятся:

- плагиат (проверяем, да и другие исполнители часто дают ссылки на исходники, был опыт);

- мудреные логотипы «колхозного» исполнения с кучей мелких деталей;

- сложные тени, градиенты и попытки рисовать логотипы в Word (тоже сталкивались).

Итоговый логотип от победителя принимается в кривых. Все права на логотип переходят заказчику проекта.

Ждем ваши варианты логотипа и заранее влюблены в победителя!

12 лет назад
zebra_ya
38 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Победитель конкурса

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
#1
Отличный логотип, всё в соответствии с техническим заданием. Рекомендую к сотрудничеству.
Рад был сотрудничать. Ваше четкое задание с примерами помогло мне разработать подходящий вариант. Советую всем к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
#1

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