Логотип для марки "Энтомолог"

# 1 — $ 94

Заказчик: марка галстуков-бабочек «Энтомолог»

Задание: логотип цветной. Возможны 2 варианта логотипа:

1) просто слово «Энтомолог», написанное в любом регистре (заглавные / строчные / первая буква заглавная).

2) слово «Энтомолог» + рисунок, символизирующий бабочку, как насекомое или как аксессуар. Нам больше нравятся горизонтальные логотипы, но если при рисунке логотип окажется квадратным — тоже хорошо.

Стиль логотипа: легкий, поп-артовый, иллюстрационный. Логотипы, которые нам нравятся в приложениях.

Цветовая гамма логотипа: не более 4 цветов, желательно 2 цвета. Возможность использования на светлом и темном фоне (либо универсальный логотип, либо возможность менять базовые цвета).

Использование логотипа: сайт, полиграфия (бумага и сувенирка), нанесение на ткань. Логотип должен хорошо получаться на печати, поэтому меньше мелких деталей.

ЦА, которой должен нравиться логотип: молодежь в возрасте 16–35 лет (70%, яркие веселые модели), мужчины в возрасте от 35 лет (30%, классические модели).

Нам не нравятся:

- плагиат (проверяем, да и другие исполнители часто дают ссылки на исходники, был опыт);

- мудреные логотипы «колхозного» исполнения с кучей мелких деталей;

- сложные тени, градиенты и попытки рисовать логотипы в Word (тоже сталкивались).

Итоговый логотип от победителя принимается в кривых. Все права на логотип переходят заказчику проекта.

Ждем ваши варианты логотипа и заранее влюблены в победителя!