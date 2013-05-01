Необходим логотип для компании занимающейся заправкой картриджей для лазерных принтеров и оргтехники. Название сайта компании fulltoner (.ru) переводится как "Полный тонер" ( Полный бак). Просьба обыграть название компании и использовать элементы с заправкой топливом болида ...
Создание логотипа
Уважаемые коллеги!
В последнее время я загорелась желанием как-то персонализировать себя, в следствии чего хочу создать свой логотип. Мысли у меня по этому поводу следующие:
- В качестве изображения выступает фея с волшебной палочкой (ну либо какая-то часть образа), очень изящная и грациозная, но не детская и не гламурная, не ассоциирующаяся с женскими товарами. Может, в какой-то степени, отдавать готикой. Стилизованная фея, в общем=) Очень хорошо себе представляю, как это должно выглядеть, но с логотипами не дружу, к сожалению.
- Изображение должно легко переходить в монохромность, т.е. использоваться должен силуэт.
- В качестве текста-мое имя , Анна Леонидова. Но к изображению текст никак не должен быть привязан.
В итоге хочу получить стильный логотип. Очень надеюсь на ваш талант=)
Победитель конкурса
Похожие заказы
- $60Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходим разработать логотип для компании, специализирующейся на поставка бизнес-сувениров (ручки, блокноты, компьютерные мышки, флэшки, пакеты и пр., с нанесенным логотипом заказчика). Название компании CORPGITS. Заглавные или прописные буквы не принципиально. Стиль логотипа должен ...Завершен12 лет назад
Всем привет! Требуется разработка логотипа на http://itsib.org/ вместо того что щас стоит! Бюджет небольшой. надо недорого и красиво) Предлагайте) Оставляйте желательно skype.Завершен12 лет назад
Добрый день! Необходимо реализовать логотип клуба в Кореле. Прошу помощи в реализации задуманного Название фитнес-клуба ТехноФіт. Есть идеи относительно буквы Т и Ф (см. вложения, в виде фигур мужчины и женщины). ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $150
Необходим креативный профи с большим опытом работы и оригинальным мышлением. Надо разработать логотип для крупного авторемонтного комплекса (ремонт легкового и полугрузового транспорта) Без опыта, отзывов и портфолио ...Завершен12 лет назад
- $100
Разработка лого для интернет-магазина одежды. От вас - стоимость / срок / примеры работ. Спасибо.Логотипы и Знаки50 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен логотип для компании, производящей корма для домашних живтныхЛоготипы и Знаки43 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно создать логотип для моего сайта. Пишите сроки и стоимость. Преимущество фрилансерам с не очень высокой стоимостью. ТЗ на создание логотипа для сайта Информация по дизайну логотипа Я копирайтер. Делаю свой ...Логотипы и Знаки18 заявокЗакрыт12 лет назад