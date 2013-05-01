Создание логотипа

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок1188 просмотров
#1$60

Уважаемые коллеги!

В последнее время я загорелась желанием как-то персонализировать себя, в следствии чего хочу создать свой логотип. Мысли у меня по этому поводу следующие:

- В качестве изображения выступает фея с волшебной палочкой (ну либо какая-то часть образа), очень изящная и грациозная, но не детская и не гламурная, не ассоциирующаяся с женскими товарами. Может, в какой-то степени, отдавать готикой. Стилизованная фея, в общем=) Очень хорошо себе представляю, как это должно выглядеть, но с логотипами не дружу, к сожалению.

- Изображение должно легко переходить в монохромность, т.е. использоваться должен силуэт.

- В качестве текста-мое имя , Анна Леонидова. Но к изображению текст никак не должен быть привязан.

В итоге хочу получить стильный логотип. Очень надеюсь на ваш талант=)

12 лет назад
DeadFairy
Анна 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Победитель конкурса

SNbIT
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1
Работой очень довольна. Андрей удивительно талантливый человек! Спасибо!
Интересный, необычный конкурс. Достойная своевременная оплата! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

SNbIT
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
#1

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