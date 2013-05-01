Создание логотипа

# 1 — $ 60

Уважаемые коллеги!

В последнее время я загорелась желанием как-то персонализировать себя, в следствии чего хочу создать свой логотип. Мысли у меня по этому поводу следующие:

- В качестве изображения выступает фея с волшебной палочкой (ну либо какая-то часть образа), очень изящная и грациозная, но не детская и не гламурная, не ассоциирующаяся с женскими товарами. Может, в какой-то степени, отдавать готикой. Стилизованная фея, в общем=) Очень хорошо себе представляю, как это должно выглядеть, но с логотипами не дружу, к сожалению.

- Изображение должно легко переходить в монохромность, т.е. использоваться должен силуэт.

- В качестве текста-мое имя , Анна Леонидова. Но к изображению текст никак не должен быть привязан.

В итоге хочу получить стильный логотип. Очень надеюсь на ваш талант=)